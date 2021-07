O corpo de Pérola estava entre as pedras e foi localizado pelas equipes de buscas do Corpo de Bombeiros, por volta das 13h desta quinta-feira (1º). - Foto: Reprodução/Internet.

O corpo de Pérola estava entre as pedras e foi localizado pelas equipes de buscas do Corpo de Bombeiros, por volta das 13h desta quinta-feira (1º). Foto: Reprodução/Internet.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/07/2021 15:06 | Atualizado 01/07/2021 17:37

MACAÉ - Após cinco dias de buscas, o corpo de uma menina de cinco anos, que desapareceu no mar em Rio das Ostras, foi localizado nesta quinta-feira (1º) na Praia das Pedrinhas, no limite com a cidade de Macaé, no Norte Fluminense. A garota, identificada como Pérola Carvalho Ventura, estava acompanhada dos pais quando foi carregada pelas ondas da praia do Mar do Norte, por volta das 16h do último dia 27.

A Defesa Civil afirmou que a menina passeava com a família pelo Balneário das Garças e estava brincando com outra criança na areia, quando foi arrastada por uma forte onda. Um amigo tentou segurar as crianças, mas Peróla acabou escapando e desaparecendo nas ondas.

Publicidade

O Corpo de Bombeiros, junto com a Coordenação de Proteção Ambiental, a Supervisão da Guarda de Rio Das Ostras e a Defesa Civil, realizaram diversas buscas pelo corpo da garota durante a semana. O corpo de Pérola estava entre as pedras e foi localizado pelas equipes de buscas do Corpo de Bombeiros, por volta das 13h. Ele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. A menina era natural de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.