Encontro aconteceu nesta quarta (30) com o objetivo reforçar a parceria entre a prefeitura e a Capitania dos Portos.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/07/2021 18:09 | Atualizado 01/07/2021 18:15

MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, se reuniu nesta quarta-feira (30), com o comandante da Capitania dos Portos e do grupo responsável pela construção do novo Terminal Portuário (TEPOR).

O encontro teve como objetivo reforçar a parceria entre a prefeitura e a Capitania dos Portos, com a presença do comandante Athayde Zuniga, além de secretários municipais. O consultor do TEPOR, José Eduardo Carramenha, também esteve na reunião.



Na oportunidade, o consultor contou que uma plataforma já deu início à sondagem submarina para os estudos de solo, visando a construção do empreendimento no bairro São José do Barreto.

"O reconhecimento do TEPOR como importante empreendimento do município e o convite para participarmos desta reunião mostra a integração da rede de desenvolvimento que o governo municipal está formando", comentou Carramenha.

Ainda no encontro com os representantes da Marinha, segundo o secretário adjunto de Pesca e Agricultura, Jair Gomes, foi discutido a dobra do número de carteiras POP - uma habilitação necessária para a condução de embarcações pesqueiras - anuais de 15 para 30, ampliando o número no município.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Vianna, garantiu que a reunião serviu também para melhorar o alinhamento com a Marinha, reforçando a importância socioeconômica do TEPOR para Macaé.



O Terminal Portuário, conforme o secretário adjunto de Políticas Energéticas, Luna Junior, vai, ainda, promover crescimento econômico, com novo postos de trabalho e receita para a cidade. “Falamos sobre os detalhes do projeto, que vai gerar milhares de empregos e um aporte bilionário de recursos para nossa Macaé. O navio do desenvolvimento já vai zarpar. E o melhor é que ele trará muita prosperidade para nossa população que tanto precisa”, destacou o prefeito Welberth Rezende.