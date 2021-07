Diversos pontos da Capital do Petróleo já contam com novas luminárias. - Foto: Divulgação.

Diversos pontos da Capital do Petróleo já contam com novas luminárias.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/07/2021 21:21 | Atualizado 01/07/2021 21:37

MACAÉ - Diversos pontos de Macaé já contam com novas luminárias em led. A nova iluminação já chegou na Praia Campista, Avenida Evaldo Costa e em outros pontos como na Rua Dolores Carvalho Vasconcelos (Cavaleiros), na Rua Professor Gusmão (Praia Campista) e na Rua Claudete Ferreira Gonçalves (São Marcos).



O procedimento de troca da iluminação convencional por Led também está sendo realizado no bairro Novo Botafogo: nas ruas Rodrigues Félix (onde fica a Secretaria de Obras), Cecília Sales Peçanha (logradouro no qual está a Polícia Federal) e W 4 (em frente ao Senai).

Publicidade



Segundo o coordenador de Iluminação Pública (CIP), Marcelo Oliveira, são quatro caminhões com eletricista, ajudante e motorista. “Serão instaladas três mil luminárias, em um período de quatro meses, nas principais vias de 32 bairros na sede do município e em cinco localidades na região serrana, totalizando 83 ruas com a nova iluminação mais econômica, durável e com maior luminosidade”, conta.



Ele informou que a migração está sendo feita através de ata de registro de preços adotada pelo município. Isso vai contemplar as principais vias dos bairros: Ajuda de Baixo, Aroeira, Barra de Macaé, Bela Vista, Campo do Oeste, Novo Horizonte, Botafogo, Cajueiros, Cancela Preta, Centro, Cavaleiros, Engenho da Praia, Fronteira e Granja dos Cavaleiros.

Publicidade



Mais bairros que são beneficiados: Imbetiba, Jardim Santo Antônio, Jardim Vitória, Lagomar, Miramar, Mirante da Lagoa, Nova Macaé, Novo Botafogo, Novo Eldorado, Parque Aeroporto, Praia Campista, Riviera Fluminense, Santa Mônica, São José do Barreto, São Marcos, Vila Badejo, Virgem Santa e Visconde de Araújo.



Região Serrana



Na região serrana, serão instaladas 435 luminárias de LED nas localidades de Córrego do Ouro, Trapiche, Óleo/Trapóleo, Glicério e Frade. O distrito do Sana já conta com a nova iluminação. Oliveira disse que haverá a substituição das lâmpadas convencionais para as de LED em todo o parque de iluminação pública do município, porém, o trabalho será feito gradualmente.

Publicidade



Marcelo Oliveira destacou que, com este projeto, o governo municipal terá redução no consumo de energia elétrica. O custo-benefício é o maior ganho para o município, e a população, por sua vez, terá mais conforto visual e mais segurança com luminosidade melhor nas vias públicas contempladas.