Gerson completou 100 jogos pelo Flamengo contra o Unión La Calera Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 10:29

Um dos principais jogadores do elenco rubro-negro, Gerson completou 100 partidas pelo Flamengo e se depender dele, esse número será ainda maior. Com contrato até 2023, ele já iniciou as conversas pela renovação a até, pelo menos 2024, entretanto as negociações seguem emperradas em função da maior cautela dos dirigentes por causa da questão financeira durante a pandemia de covid-19.

Na mesma situação que Arrascaeta - ambos não tiveram reajuste salarial -, Gerson não se viu envolvido em polêmica em relação à renovação, como o companheiro uruguaio. E, em entrevista ao site 'Ge', o volante se mostrou compreensivo à questão financeira e tranquilo por um acordo em breve.



"Encaro essa situação como pauto meu trabalho no dia a dia: com respeito. Estamos vivendo uma situação extremamente complicada em virtude da pandemia e isso também é analisado por mim. Eu e meu pai temos um diálogo muito bom com o clube e na hora certa essa situação será ajustada", minimizou.



Torcedor do Flamengo, Gerson chegou em 2019 e viu sua carreira mudar drasticamente. Principalmente na questão de títulos e em seu status. O jogador conta nove taças conquistadas pelo clube (inclusive os turnos do Carioca) e almeja ainda mais.



"Foi uma mudança completa. Eu cheguei aqui com apenas um título e menos de dois anos depois conquistei nove. Isso traz bagagem, experiência e representatividade. A maior mudança é a de status e consequentemente um aumento de responsabilidade. Um clube como o Flamengo te faz acordar pensando em títulos e dormir pensando em títulos", disse o volante na entrevista.