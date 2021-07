Iasmin Vaz, mãe da pequena Helena, de 1 ano, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta sexta-feira (2), em Macaé. - Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/07/2021 18:51 | Atualizado 02/07/2021 18:53

MACAÉ - As lactantes em amamentação de crianças acima de 24 meses receberão a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 na próxima sexta-feira (9), em Macaé, no Norte Fluminense. As mulheres pertencentes a este grupo deverão apresentar laudo/prescrição médico/enfermeiro que faz o acompanhamento da criança e que indique a amamentação, além da certidão de nascimento da criança.

A cidade já estava vacinando lactantes com filhos até 1 ano. Iasmin Vaz, mãe da pequena Helena, de 1 ano, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta sexta-feira (2), em Macaé. “Um dia tão esperado e sonhado! Glória a Deus pela ciência! Uma vacina que vale por dois”, disse.

As lactantes precisam apresentar também documento de identificação com foto, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. O calendário de vacinação contra a Covid-19 é divulgado nas redes sociais e no site oficial da prefeitura, com informações como data, horário e locais de imunização.

Novos polos:

Ciep 371 - Leonel Brizola (Barra)

Escola Municipal Zelita Rocha (Aeroporto)

Colégio Estadual Matias Neto (Centro)

Escola Parque Professora Maria Angélica Ribeiro Benjamim (Aroeira)

Cidade Universitária (drive thru)

Polos ESF Serra

