O prefeito Welberth Rezende visitou o Centro de Especialidades Odontológicas, nesta segunda-feira (5). - Foto: João Barreto.

O prefeito Welberth Rezende visitou o Centro de Especialidades Odontológicas, nesta segunda-feira (5). Foto: João Barreto.

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:05 | Atualizado 05/07/2021 19:05

MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, visitou o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), nesta segunda-feira (5). Ele conheceu as dependências da unidade e destacou que a prioridade do seu governo é oferecer o melhor atendimento à população em todos os setores.



"Nosso governo é humanizado e todo o trabalho é voltado para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. O CEO tem espaço amplo, é muito grande, e presta um serviço essencial à população", disse o prefeito. Ele conheceu todas as dependências da unidade como consultórios de Pediatria, Clínica e Emergência, salas de marcação, raios-x, esterilização, almoxarifado e o laboratório de próteses.



Desde o início da atual gestão, o CEO vem reduzindo o tempo de espera dos pacientes em busca de atendimento. O prefeito conversou com os profissionais e pacientes que estavam no CEO no momento da sua visita. "É muito bom ter um prefeito que tem interesse em saber como estamos sendo atendidos e o que pode ser melhorado", disse Manoel Santos, 52 anos, que iria entrar para uma consulta.



Welberth foi recebido pela coordenadora da Odontopediatria do município, Carla Bitencourt, e a coordenadora de Odontologia do município, Grazielle Villela.



O CEO é vinculado à Coordenadoria Especial de Odontologia, tem 12 consultórios e atende uma média de 200 pacientes por dia entre consultas e emergência. O serviço de Emergência funciona 24 horas no prédio da Coordenadoria à Rua Velho Campos, 566, no Centro; no Pronto-Socorro do Aeroporto e no Hospital de Trapiche, na serra macaense.