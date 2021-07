Centro Pop funcionará oito horas por dia, em atendimento à população em situação de rua de Macaé. - Foto: Divulgação.

Centro Pop funcionará oito horas por dia, em atendimento à população em situação de rua de Macaé.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 05/07/2021 13:11 | Atualizado 05/07/2021 13:14

MACAÉ - A partir desta segunda-feira (5), o Centro Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop), gerenciado pela secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade (SMDSDHA) funcionará oito horas por dia, em atendimento à população em situação de rua de Macaé. Segundo o secretário Mauro Torres, a partir de agora, o Centro Pop estará aberto das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, para melhor atender com ações de acolhimento, acompanhamento e articulação em Rede.

O novo horário amplia também a oferta de serviços e de alimentação. “As pessoas em situação de rua referenciadas no Centro Pop terão diariamente o café da manhã, almoço e lanches, além do espaço que podem utilizar para o banho e lavar suas roupas. Estamos com uma equipe completa para o oferecimento desses serviços. Precisamos continuar a promover dignidade e aumento da autoestima a essas pessoas”, ressaltou.



Encaminhamento Esperança - Nesta semana, um homem de 45 anos (F.B), referenciado no Hotel Deus, pela equipe de proteção Especial de Alta Complexidade da SMDSDHA, foi encaminhado para a Fazenda Esperança. Espontaneamente, a pessoa em situação de rua optou por buscar recuperação e libertação dos seus vícios. A Fazenda, por sua vez, experiente na recuperação de dependentes químicos e que mantém parceria com a secretaria de Desenvolvimento Social, num trabalho integrado para pessoas que estejam em vulnerabilidade social, o acolheu.



A comunidade terapêutica que atua desde 1983, no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios, principalmente do álcool e da droga, utiliza o método de acolhimento que contempla três aspectos determinantes: O Trabalho como processo pedagógico; A Convivência em família; E a Espiritualidade para encontrar o sentido da vida. “Nós estamos de portas abertas para acolher homens e mulheres fragilizados pelo consumo das drogas, transformando dor em alegria. Em Macaé/RJ, funcionamos há 12 anos e vivenciamos o carisma da Esperança, resgatando vidas”, disse Rodrigo Bela Gabbay, responsável pelo atendimento.



Gabbay acrescentou que atualmente na Fazenda estão 53 acolhidos, homens e que o plano de recuperação é em torno de 12 meses. Quanto aos atendimentos psicológicos são feitos por profissionais voluntários e os de saúde geral são feitos pelo SUS/Saúde Macaé.



Serviço do Centro Pop (Das 8h às 17h):

Café da manhã – 8h

Banho e lavagem de roupas – 8h30

Almoço (quentinhas) – 11h30

Lanche – 14h

Banho – 16h

Todas as segundas feiras, pela manhã - Agendamento para emissão de RG

Todas as quartas feiras, pela manhã - Corte de cabelo.



Serviço do Hotel de Deus:

Pernoite das 18 às7h30

18h às 20h – Chegada e banho



Todos fazem o teste de Covid-19, recebem um kit composto de toalha, sabonete, pasta e escova de dente e cobertor. Após o banho é servido o jantar e em seguida vão para seus quartos para pernoitar. Às 7h da manhã, tomam café e posteriormente são liberados.