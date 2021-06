Thaís Álvaro Santos do Nascimento foi baleada na cabeça e no ombro durante briga com o namorado no baile da comunidade Vila Ruth, em Vilar dos Teles - Reprodução

Thaís Álvaro Santos do Nascimento foi baleada na cabeça e no ombro durante briga com o namorado no baile da comunidade Vila Ruth, em Vilar dos TelesReprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 11:35 | Atualizado 21/06/2021 11:37

Segundo o delegado Evaristo Pontes, da 64ª DP (São João de Meriti), o relacionamento dos dois já era violento antes do ocorrido. "Essa já era uma relação muito turbulenta, complicada e marcada por muito ciúmes", explicou.

De acordo com testemunhas, Thaís e o rapaz começaram a discutir por conta de ciúmes. Durante a briga, o homem atirou para o alto e a vítima tentou pegar a arma das mãos dele, mas acabou atingida.

O caso segue sendo investigado como tentativa de feminicídio na 64ª DP (São João de Meriti).

