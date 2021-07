Parceria entre a Prefeitura e a Associação Pestalozzi de Niterói, no RJ. - Foto: divulgação/PMCM

Por Lili Bustilho

Publicado 07/07/2021 15:43

CARDOSO MOPREIRA - A Prefeitura de Cardoso Moreira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, realizou nesta quarta-feira (07/07), a entrega de cadeiras de rodas para a população. A aquisição deste material é possível através da parceria entre a Prefeitura e a Associação Pestalozzi de Niterói, situada no Rio de Janeiro, que é uma instituição civil sem fins lucrativos e econômicos que fornece os produtos que foram doados aos cardosenses.



Na ocasião, a Prefeita Geane Vincler ressaltou a importância deste trabalho e das ações da Secretaria. "A Secretaria de Desenvolvimento Social é para ajudar a quem precisa, para cuidar da população de Cardoso Moreira como ela merece, sempre com muito carinho, amor e respeito.", completou. Continua após foto.

Entrega de cadeiras de rodas para a população cardosense. Foto: divulgação/PMCM

O Secretário da pasta, Alexandre Papaléos, afirmou estar muito feliz pela equipe de trabalho, especialmente, pela assistente social Angélica Zabal. "A Angélica está nos ajudando muito neste trabalho de assistência. Tenho aprendido bastante com ela. O trabalho de toda a nossa equipe está sensacional", contou o Secretário. Angélica agradeceu à Prefeita pelo apoio e elogiou a qualidade dos materiais ofertados. "Os produtos da Associação Pestalozzi são de ótima qualidade e a nossa Prefeita está nos fornecendo todas as condições necessárias para desenvolver este importante trabalho.", destacou Angélica. Também estiveram presentes a equipe do CREAS e do CRAS, além da coordenadora do CREAS, Aureny Lage, que destacou "mesmo em pouco tempo de governo, já temos as cadeiras de rodas conquistadas para a população".

As pessoas que não puderam comparecer ao evento, receberam a cadeira de rodas em casa, das mãos de Alexandre Papaléos, e da assistente social, Angélica Zabal. O Estatuto da Associação Pestalozzi de Niterói prevê que a sua finalidade é a de "defender e garantir a dignidade e os direitos do ser humano, além da promoção de valores sociais, éticos e morais, tais como justiça, equidade, igualdade e liberdade das Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades e suas famílias, atuando por meio das políticas setoriais, nas áreas de assistência social, educação, saúde, trabalho, cultura, esporte e lazer, entre outros, visando à sua inclusão, autonomia e melhoria na qualidade de vida, assim como confecção, adequação e fornecimento de órteses, próteses e outros meios de locomoção".