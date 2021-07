Doses são aplicadas das 7h às 15h na Sala de Vacina, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde. - Foto: reprodução internet

Doses são aplicadas das 7h às 15h na Sala de Vacina, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde.Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 08/07/2021 18:07

BOM JESUS DO ITABAPOANA - A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, está vacinando contra a Covid-19, nesta quinta-feira (08/07), pessoas com 28 anos de idade, pessoas que trabalham embarcadas (trabalhadores portuários), e também as gestantes, puérperas e lactantes.

As doses são aplicadas das 7h às 15h na Sala de Vacina, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Rua Philomena Cyrillo, 50, Centro - atrás do posto da Polícia Civil).

Publicidade

Para tomar vacina, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:

- Cartão de vacina;

- Identidade;

- CPF;

- Cartão Nacional do SUS (se tiver);

- Comprovante de residência.

Observação:

- Pessoas que trabalham embarcadas devem apresentar declaração da empresa constando o endereço do trabalhador.

- Gestantes devem apresentar declaração médica.

- Puérperas e lactantes devem apresentar a certidão de nascimento do bebê.

Publicidade

Ao se vacinar, se possível, leve uma cesta básica ou 1kg de alimento não-perecível. Os mantimentos serão doados às pessoas em necessidade em Bom Jesus do Itabapoana.

Quaisquer dúvidas, a equipe está à disposição, diariamente, na Secretaria Municipal de Saúde. Há também o atendimento pela Ouvidoria: (22) 3833-9660.