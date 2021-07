O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 08/07/2021 18:15

ITAPERUNA - Cento e quarenta e dois pinos de cocaína foram apreendidos no Morro da Faca, no bairro Aeroporto, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) em patrulhamento pela Rua Paulo de Oliveira viram duas pessoas correrem para o mato após perceberem a presença da viatura.

Apesar de realizadas buscas pelo caminho feito pelos suspeitos, a dupla não foi alcançada, mas o material entorpecente foi encontrado. O caso foi registrado na 143ª DP.