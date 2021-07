O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 08/07/2021 18:19 | Atualizado 08/07/2021 20:19

ITAPERUNA - Um homem de 25 anos foi preso por furto no bairro Cidade Nova, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Um morador da Avenida Deputado Carlos Pinto Filho fez contato com o 29° BPM (Itaperuna-RJ) e informou que duas pessoas praticaram furto em sua residência.

Os militares localizaram um dos suspeitos e encontraram um cesto expositor. O utensílio foi reconhecido pelo dono. Foram feitas várias buscas, mas o outro criminoso não havia sido localizado até a publicação desta reportagem. O rapaz foi autuado no crime de furto na 143ª DP e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.