Por Lili Bustilho

Publicado 09/07/2021 14:56

ITAPERUNA - Dados do boletim epidemiológico de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, apontam que desde o início da pandemia, de 11 de março de 2020 até o dia 08 de julho, foram 35.172 infectados pela Covid-19 no município. O levantamento contabiliza também 117 novos casos e 117 novos testes realizados. Em relação aos pacientes recuperados são 34.626 lutas vencidas; já 275 pessoas morreram em decorrência de complicações do "novo coronavírus".

O vacinômetro registra 46.359 vacinas aplicadas – entre primeira e segunda doses até o dia 02 de julho.

Novo Calendário de vacinação contra a Covid-19 - A Secretaria Municipal de Saúde informa que a campanha segue destinada aos grupos prioritários.

NOVOS GRUPOS:

• Centro Poliesportivo Dr. Edgard Pinheiro Dias - das 8h às 14h:

Nos dias 09 e 12 de julho (sexta e segunda-feira respectivamente) – População com 47 anos ou mais.

MANTENDO:

• Centro de Saúde Dr. Raul Travassos - das 8h às 15h:

- Gestantes e puérperas (com ou sem comorbidade).

• Centro Poliesportivo Dr. Edgard Pinheiro Dias - das 8h às 14h:

- Mulheres amamentando até 12 meses (com laudo médico da amamentação);

- Profissionais de saúde atuantes no município de Itaperuna, com 18 anos ou mais;

- Profissionais da educação (Ensino fundamental, médio, superior e profissionalizante), atuantes no município de Itaperuna com declaração da instituição em que atua ou contracheque;

- Pessoas com comorbidades, com 18 anos ou mais (laudo médico e receita de medicamentos).

- Pessoas com deficiência permanente com 18 anos ou mais (OBRIGATORIAMENTE: laudo médico ou cadastro no BPC – Benefício de Prestação Continuada).

Para se imunizar, é necessário levar documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS ou comprovante de residência.

Para mais informações sobre lista de comorbidades e deficiência permanente, clique no link: https://www.itaperuna.rj.gov.br/.../lista-deficiencia...

OBS: Quem se vacinar contra a Covid-19 precisa aguardar no mínimo 15 dias para receber o imunizante contra a gripe. Para reforçar a sua imunidade, lembre-se da data agendada para a sua 2ª dose desta vacina.

A maior cidade do Noroeste Fluminense contava com 103.224 habitantes, segundo dados do último censo. O que significa que cerca de 35% da população já foi infectada pelo "novo coronavírus".