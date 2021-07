O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/07/2021 15:52

ITAPERUNA - Quarenta e dois pinos de cocaína foram apreendidos no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) em patrulhamento pela Rua Coronel Pimenta localizaram três pessoas conhecidas por envolvimento com tráfico de entorpecentes. O trio percebeu que a viatura estava se aproximando e fugiu, não sendo localizado.

Durante a fuga os suspeitos deixaram cair uma sacola contendo a droga com a imagem do Flash. A apreensão de material entorpecente foi registrada na 143ª DP.