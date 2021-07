Informações anônimas podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo (22) 9.9980-1177. - Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 09/07/2021 15:35

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre o assassinato de um homem de 26 anos ocorrido na noite desta quinta-feira (07), na Travessa Noêmia Bittencourt, bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima estava acompanhado de sua namorada. De acordo com informações obtidas pela Polícia, quatro suspeitos se aproximaram, sendo que um deles estava com capuz, e exigiram que a mulher saísse do local. Em seguida, foram efetuados os disparos.

O rapaz foi atingido com tiros nas costas, nuca, joelho e rosto. Ele sofreu cerca de 11 perfurações pelo corpo, não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi removido ao IML.

Informação anônima que leve a Polícia a desvendar o homicídio provocado por disparos de arma de fogo pode ser passada ao Disque Denúncia do Noroeste, que atende pelo telefone Whatsapp (22) 9.9980-1177.