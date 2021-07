Publicitário passou mal e morreu na madrugada desta quinta-feira (8) - Reprodução / Facebook

Publicitário passou mal e morreu na madrugada desta quinta-feira (8) Reprodução / Facebook

Por iG

Publicado 08/07/2021 20:55 | Atualizado 08/07/2021 21:00

Cuiabá - Na madrugada desta quinta-feira (8), um homem de 47 anos morreu após comer comida japonesa e passar mal dentro de casa, em Cuiabá (MT). A família do publicitário disse que ele teria sofrido uma reação alérgica depois de comer camarão. As informações foram apuradas pelo G1.



De acordo com os familiares de José Roberto Figueiredo, ele sabia que era alérgico ao alimento, mas não sabia que tinha camarão no prato que comeu. Ainda segundo os relatos, o publicitário teria começado a passar mal assim que ingeriu o camarão e se dirigiu ao banheiro do quarto dele. Logo depois, os parentes escutaram um barulho de queda e tentaram abrir a porta, mas ela estava trancada.

Publicidade

Eles chamaram o segurança do condomínio, que arrombou a porta e encontrou José Roberto caído no chão e inconsciente. Depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os socorristas tentaram reanimar o publicitário, mas não tiveram sucesso. De acordo com as informações, ele tinha um ferimento na cabeça, provavelmente causado pela queda.

O corpo do publicitário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá e deverá passar por um exame para constatar a causa da morte. Além disso, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi chamada para realizar uma perícia no local.

Publicidade

O corpo do publicitário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá e deverá passar por um exame para constatar a causa da morte da vítima. Até o momento, não há indícios de crime.