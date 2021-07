Bairro do Arpoador em Búzios está de cara nova com obras aceleradas - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 13:55

Búzios - O Bairro do Arpoador no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro está de cara nova. A Prefeitura, através da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, está realizando a urbanização de todo o bairro. A principal rua, a Dom Diogo, que dá acesso a um dos pontos turísticos mais bonito de Búzios, o Mirante da Ponta do Pai Vitório, foi toda asfaltada neste final de semana.

O Prefeito Alexandre Martins e o Vice-Prefeito e Secretário Miguel Pereira, acompanharam de perto a colocação do asfalto no local: 'É um prazer estar aqui acompanhando o andamento da obra num sábado, estamos fazendo o saneamento e drenagem em todo o bairro. Estamos trazendo dignidade aos moradores daqui, além de tornar fácil acesso a um dos pontos turísticos mais bonitos de Búzios, porém, pouco conhecido, o Mirante da Ponta do Pai Vitório', disse Alexandre.

O Vice-prefeito e Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, também comentou o ritmo da obra.

“Estamos cumprindo uma promessa de campanha de um governo participativo. Estamos aqui para acompanhar de perto está belezura que está ficando o Arpoador. Vamos fazer muito mais em todos os bairros de Búzios”, disse Miguel.