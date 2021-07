Búzios terá nova sede da Guarda Civil Municipal - Prefeitura de Búzios

Búzios terá nova sede da Guarda Civil Municipal Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 07:49

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, esteve nesta última semana em São José vistoriando o local da futura sede da Guarda Municipal.

O espaço está recebendo as intervenções e planejamento para equipar toda a estrutura, de forma segura, para que seja entregue à população o quanto antes.

De acordo com o chefe do Executivo, “essa obra é um compromisso meu com a região e complementa a política de valorização e capacitação da GCM”, concluiu.