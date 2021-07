Polêmica sobre o Rio Una é discutida em Búzios | Búzios | O Dia

Polêmica sobre o Rio Una é discutida em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/07/2021 07:49

Búzios - A polêmica acerca da transposição do Rio Una virou pauta e reunião no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro entre o Secretário do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Nascimento, que esteve reunido nesta quinta-feira (01), com representantes do Inea e várias entidades, ligada ao Meio Ambiente do balneário para tratar da questão da transposição.

O objetivo da reunião era achar uma solução sustentável, diferente desta proposta de transposição dos efluentes de esgoto para o Rio Una. Foram debatidas questões relativas ao Rio Una, nas quais os representantes de Búzios expressaram seu descontentamento com a possibilidade do despejo de efluentes de Estações de Tratamentos de Esgoto no corpo hídrico.

Segundo o secretário, o Inea é o órgão do estado responsável pela gerência dos mananciais das águas no estado, pode intermediar toda essa questão conflituosa entre os cinco (5) municípios que fazem parte da Bacia Hidrográfica Lagos São João.

“A reunião foi muito produtiva, o Inea se apresentou como mediador dessa questão conflituosa entre nós, a Prolagos que presta o serviço e os municípios vizinhos. Vamos arranjar uma solução sustentável”, esclareceu Evanildo.

O Rio Una deságua na Praia da Rasa e a corrente do Brasil exerce o arraste de seus resíduos e sedimentos ao longo de grande parte da costa e praias buzianas, que seriam fortemente impactadas. O município possui 6 Unidades de Conservação, o que gera uma muito significativa preocupação ambiental com esse tema, o qual é profundamente relevante para a integralidade da sociedade de Búzios.

Participaram da reunião com o secretário, o engenheiro Bernardo Corty (Seapur/Projetos Ambientais-Urbanísticos) Conselho de Meio Ambiente (Monica Casarin), AHB (Thomas Weber), OAB (Carolina), Z23(Gilberto), Câmara (Rafael Braga e Gugu), Helio Wanderlei (diretor de qualidade de água, Inea).