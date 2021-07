Secretário de Segurança e Ordem Pública de Búzios visita Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública do Rio de Janeiro - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 07:49

Búzios - O Secretário de Segurança e Ordem Pública de Búzios, Sérgio Ferreira, com o Coordenador da Coordenadoria de Trânsito e Transporte, Geninho Tardelli, foram recepcionados nesta quinta-feira (01), pela equipe da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública do Rio de Janeiro (SEGOVI).

Na pauta da visita, a central 1746, que é referência em atendimento republicano e instrumento de integridade pública.

Segundo o secretário, a central é imensa, tem um telão que localiza no mesmo instante todas as ligações recebidas pelo disque 1746.

“Eu fiquei impressionado com o monitoramento das informações, no mesmo instante da denúncia já apareceu no telão o local. Eles deram uma aula de todo o funcionamento da central. Eles pretendem ampliar o funcionamento para outras cidades próximas. Não perdi tempo, convidei para virem à Búzios apresentar o projeto 1746 para o prefeito Alexandre Martins, e eles aceitaram”, disse Sérgio.