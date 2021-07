Obras da Praça Santos Dumont são retomadas em Búzios - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 07:49

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio tem se destacado não só no combate a Covid-19, mas como na retomada da economia, do turismo, dos eventos e no canteiro de obras espalhados pela cidade. O chefe do executivo buziano, Alexandre Martins retomou inúmeras obras paralisadas por anos, largadas pelo governo anterior e já anunciou obras novas, projetos do seu recente governo.

Por determinação do Prefeito Alexandre Martins, as obras da Praça Santos Dumont foram retomadas nesta quinta-feira (01). Novas faixas de pedestres foram implantadas e as ruas César Augusto, São Luiz e Travessa dos Pescadores estão sendo niveladas. Todas as pedras quebradas serão trocadas, além de nova iluminação.

Desde o início das obras na praça, o prefeito tem acompanhado de perto as melhorias do local, que também vai receber novo paisagismo. Os vereadores Josué e Aurélio também acompanharam Alexandre na vistoria.

“A expectativa é de que o local seja mais um atrativo na região. Moradores e turistas poderão contar essa área de lazer revitalizada. Nosso objetivo é que a população de Búzios possa contar com prestação de serviços de qualidade. Para isso, busco estar por perto fiscalizando todas as intervenções que acontecem no município. Com trabalho é muita força de vontade dá pra fazer”, ressaltou Alexandre.