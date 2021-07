Prefeito Alexandre Martins visita Praça Quilombola da Rasa - Prefeitura de Búzios

Publicado 06/07/2021 13:55

Búzios - O Prefeito de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, esteve visitando a Praça Quilombola da Rasa em companhia dos secretários de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano, e de Administração, Anderson Chaves, além do Vereador Dom de Búzios.

O motivo da visita foi para conversar sobre o projeto do novo “Mercado do Pescador”, no bairro da Rasa.

Segundo o prefeito, “devido à importância da Comunidade Quilombola para Búzios, estamos realizando um projeto para construção do “Mercado do Pescador”, explicou Alexandre.

O secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano, também comentou sobre a visita.

“O Mercado do Pescador vai ser de suma importância para a comunidade quilombola, vai ser um resgate da memória, valorização da cultura e geração de renda para essa comunidade tão importante para Búzios”, esclareceu Romano.

No local também vai ser construída a sede da Comunidade Quilombola e um espaço dedicado a Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios.