Vaza lista de 'suposto' esquema de rachadinha da ex-Vereadora Gladys Nunes de Búzios, investigada pelo GaecoImagem de internet

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 21:40 | Atualizado 05/07/2021 21:49

Búzios - Vazou na noite desta segunda-feira (05) uma lista contendo cerca de 18 nomes dos assessores da ex-Vereadora de Búzios, Gladys Nunes, envolvidos, segundo denúncias do Gaeco, em um esquema de rachadinha, supostamente praticado em seu gabinete na época do seu mandato. A lista obtida com Exclusividade pelo Dia, aponta os nomes, documentos, salários que 'receberiam', os cargos que ocupavam e quanto devolviam para a Vereadora, num esquema fraudulento da prática de rachadinha, denunciado pelo Ministério Público e agora também investigado pelo Gaeco.

Gladys Nunes, que já é investigada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pela suposta prática de rachadinha, segundo noticiamos com Exclusividade em O Dia, recebia mensalmente, segundo a lista, R$ 20.700,00 (vinte mil e setescentos reais) de devolução de parte dos salários dos seus assessores.

De acordo com informações, um dos seus assessores de confiança, Vinicius Eduardo Pires, que tinha um cargo de Assessor 1 no gabinete da então vereadora e recebia um salário de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), tinha que devolver mensalmente a quantia de R$ 800,00 (oitoscentos reais). Ele, ex-homem de confiança da vereadora, é um dos denunciantes do esquema fraudulento de suposta 'rachadinha' no gabinete da Gladys Nunes.

Os valores dos salários dos 18 assessores variam de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) até R$ 6.869,86 (seis mil oitoscentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e as devoluções, em espécie, variavam de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Vereadora Gladys Nunes, eleita em 2016, de acordo com a denúncia teria conseguido a nomeação de 18 funcionários no início de seu mandato em Búzios. Dos 18 cargos, segundo informações, 11 nomeados foram 'obrigados' a aceitar a prática da 'rachadinha', deixando mensalmente com a própria Vereadora boa parte dos seus salários, que variavam de 50% a 80% dos rendimentos oficiais. Ainda segundo informações da denúncia, dos 18 assessores, 11 não trabalhavam efetivamente.

Na época da denúncia do MP, a ex-Vereadora Gladys Nunes afirmou ao O Dia nunca ter praticado tal ato e questiona como iria fazer 'rachadinha' com apenas dois funcionários. Perguntada se ela tinha conhecimento da apuração do MP, Gladys disse que ainda não tinha sido notificada e não tinha ciência de nenhuma apuração.

A reportagem está tentando contato com a ex-Vereadora Gladys Nunes para saber se ela tem ciência e conhecimento da investigação do Gaeco.

Entenda o caso:

MP apura suposta prática de 'rachadinha' envolvendo Gladys Nunes, ex-vereadora de Búzios e seus assessores

