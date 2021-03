MP apura suposta prática de 'rachadinha' envolvendo Gladys Nunes, ex-vereadora de Búzios e seus assessores Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 30/03/2021 15:40 | Atualizado 30/03/2021 15:41

Búzios - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro através da 1° Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios está apurando uma denúncia contra a ex-Vereadora Gladys Nunes por suposta prática de 'rachadinha' supostamente praticada por ela e seus assessores nos anos de 2019 e 2020, época em que era Vereadora na cidade.

Segundo o procedimento investigatório Criminal de 18 de março de 2021, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro solicita que seja informado objetivamente o nome das pessoas que exerceram o cargo de assessor, nos anos de 2019 e 2020 da Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, bem como informe se há algum sistema de controle de frequência na Câmara dos Vereadores dos assessores parlamentares, tal como lista ou controle biométrico e se as imagens das câmeras de segurança referente ao acesso principal do ano de 2020 estão disponíveis, remetendo cópia eletrônica das mesmas a este órgão de execução no prazo de 30 dias, afirma o documento obtido com Exclusividade pelo Dia.

A Vereadora Gladys Nunes, eleita em 2016, de acordo com a denúncia teria conseguido a nomeação de 18 funcionários no início de seu mandato em Búzios. Dos 18 cargos, segundo informações, 11 nomeados foram 'obrigados' a aceitar a prática da 'rachadinha', deixando mensalmente com a própria Vereadora boa parte dos seus salários, que variavam de 50% a 80% dos rendimentos oficiais. Ainda segundo informações da denúncia, dos 18 assessores, 11 não trabalhavam efetivamente.

Procurada, a ex-Vereadora Gladys Nunes afirmou nunca ter praticado tal ato e questiona como iria fazer 'rachadinha' com apenas dois funcionários. Perguntada se tem conhecimento da apuração do MP, Gladys disse que ainda não foi notificada e não tem ciência de nenhuma apuração.