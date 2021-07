O caso foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/07/2021 16:52 | Atualizado 09/07/2021 16:53

ITAPERUNA - Oito buchas de maconha foram apreendidas no bairro Matinada, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram informados que um suposto traficante havia escondido material entorpecente na Rua Coronel José Cardoso.

Durante buscas e em ponto estratégico, os militares aguardaram o suspeito, que não apareceu, mas a droga foi encontrada e encaminhada à perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.