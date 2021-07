O caso foi registrado na 144ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/07/2021 17:21

Bom Jesus do Itabapoana - Um adolescente de 14 anos e dois jovens, - 21 e 24 anos - , foram surpreendidos com cocaína, maconha e munições no bairro José Lima, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia foram verificar informação que apontava para a venda de entorpecentes na Rua Alair Teixeira Borges. Três suspeitos foram abordados com 701 pinos de cocaína; 756 buchas de maconha; um balança de precisão; 11 munições de calibre 380 e R$ 612.

A ocorrência foi apresentada na 144ª DP sendo um adolescente autuado por fato análogo ao Art. 28 da Lei 11.343/2006 e liberado. Já os dois rapazes foram autuados com base no Art. 10 da Lei 10.826/2003 e Art. 33 da Lei 11.343/2006 permanecendo presos a disposição da Justiça.