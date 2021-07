Também foram contemplados com a ação profissionais que atuam na proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. - Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 09/07/2021 17:13

Varre-Sai - Visando melhorar o entendimento sobre a atuação do Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, realizou nos dias 05 e 06 de julho, o Curso de Formação para os Conselheiros Tutelares do município e para outros profissionais que atuam na proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

O curso foi ministrado pela assistente social Andrea Salustriano, ex-conselheira tutelar no município de Nova Iguaçu, com experiência na formação de conselheiros tutelares. Foram oferecidas duas oficinas, de 8h de duração cada. A primeira abordou conteúdo teórico sobre estrutura, atribuições, relação do Conselho Tutelar com os demais órgãos e os limites e possibilidades da ação do Conselho. E a segunda oficina trabalhou a prática cotidiana do conselheiro, com estudos de casos e as formas de agir, tais como encaminhamentos, requisição de serviços e elaboração de relatórios.

A abertura contou com a participação do prefeito, Silvestre José Gorini, da secretária municipal de Assistência Social, Maristela Louvain Fabri Moraes, do secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos e da representante da Secretaria Municipal de Educação, orientadora das Sala de Recursos,Luana Vicente. “A capacitação para Conselheiros Tutelares e outros profissionais que atuam na proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes de Varre Sai foi preparada com muito carinho, por nós da Secretaria de Assistência Social, para que possamos fazer um trabalho em conjunto, com a maior qualidade possível. Graças a Deus foi um sucesso e todos nós saímos muito mais enriquecidos em conhecimentos, no que tange a criança e adolescente”, afirmou a secretária Maristela.