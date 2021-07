O caso foi registrado na 136° DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/07/2021 17:24 | Atualizado 09/07/2021 17:26

Santo Antônio de Pádua - Dois homens, - 22 e 54 anos, - foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) foram à Rua São João Batista verificar informação de que um homem estaria guardando uma arma de fogo em sua residência para outra pessoa. Os militares fizeram contato com um dos suspeitos relatando o fato e, de acordo com a Polícia, foi franqueada a entrada dos agentes no imóvel. Durante as buscas, os policiais foram alertados de que um dos possíveis criminosos estaria indo até a referida residência com objetivo de fazer limpeza na arma que estava escondida.

Uma equipe da PM permaneceu no interior da casa e o restante saiu com a viatura, momento em que uma pessoa entrou no imóvel e se dirigiu até o quarto do outro possível infrator e se abaixou perto de um rack.Foi realizada abordagem sendo encontrados um cigarro de maconha, que posteriormente em revista ao móvel foi apreendida uma pistola, Marca Taurus, com um carregador enrolados em uma camisa.

O fato foi registrado na 136 DP sendo a dupla autuada com base no Art. 14 da lei 10.826/2003. Foi estipulada fiança de R$ 1.100,00 para cada um dos suspeitos. Um deles também foi indiciado com base no Art. 28 da lei 11.343/2006 e após o pagamento de fiança, os mesmos foram liberados