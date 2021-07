Humorista Evandro Santo assume vício em droga - Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2021 14:59 | Atualizado 07/07/2021 15:02

Evandro Santo decidiu, recentemente, tornar pública a sua luta contra o uso de drogas. Desde então, o humorista usa as redes sociais para divulgar processos do tratamento e conscientizar os seguidores sobre o tratamento. No início do mês, o humorista comemorou a marca de dois meses sem usar drogas , desde que se internou em uma clínica de reabilitação no interior de São Paulo.

Em uma entrevista ao portal "iG Gente", foi durante o trabalho que ele passou por um dos momentos mais desesperadores. Evandro fazia a cobertura da festa de casamento do piloto Emerson Fittipald, para o "Pânico", em 2012, quando teve um AVC em frente a Faustão.

"Tive três princípios de overdose. No casamento do Fittipaldi, eu começo a ter um AVC na frente do Faustão e o 'Pânico' não excluiu essa cena. Pensei que ia demorar alguém para chegar no casamento, fui no banheiro cheirar e o primeiro convidado era o Faustão. Comecei a enrolar a língua na frente dele".

"Cheguei travado na Jovem Pan, fui na sala do Emílio (Surita) e falei: 'Me manda embora porque eu não estou digno de trabalhar aqui. Não vou dar o meu melhor aqui. Não sou digno desse emprego", disse. Ao invés de atender ao pedido de Evandro, Emílio o ajudou a se internar.