Por iG

Publicado 07/07/2021 12:41 | Atualizado 07/07/2021 12:43

São Paulo - Desde que chamou os homossexuais de "raça desgraçada", Sikêra Jr. tem sido alvo de fortes críticas. O apresentador do "Alerta Nacional", da RedeTV!, já perdeu patrocínios por conta do comentário homofóbico e nesta terça-feira teve a conta do Instagram suspensa.

O apresentador está com o perfil na rede social fora do ar e teria perdido cerca de 57% dos intervalos comerciais. Foi somente após a grande repercussão do comentário, que ele se posicionou sobre o assunto e pediu desculpas por ter se "excedido", mesmo assim Sikêra Jr. insistiu que a "opinião segue a mesma".