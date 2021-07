Gabriel (Bruno Gagliasso) e Luz (Marina Ruy Barbosa) - divulgação globo

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 14:25

Rio - Bruno Gagliasso contracenou com Marina Ruy Barbosa em 'O Sétimo Guardião' e chegou a ser padrinho do casamento da atriz com Xandinho Negrão. Mas, de lá pra cá, muita coisa mudou no relacionamento dos dois.

Tudo começou quando Marina foi apontada como affair de José Loreto, na época, casado com Débora Nascimento. Desde então, os amigos não foram vistos mais em público e Giovanna Ewbank, esposa de Bruno, parou de seguir Marina nas redes sociais.

Agora, especula-se que a história tenha mais um novo capítulo. Com oposição declarada ao governo Bolsonaro e incentivadores do isolamento social, Bruno e Giovanna podem ter se decepcionado mais uma vez com Marina por atriz ter dado uma festa de aniversário com aglomeração no fim de semana na fazenda do namorado, aliado ao boslonarismo.

Ao ser perguntado sobre a relação com Marina nas redes sociais, Bruno fez um vídeo em silêncio, olhando para o alto. O ator se negou a responder, mas deixou claro que algo está acontecendo entre eles.