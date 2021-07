João Fernandes e Mabel - Reprodução intenet

Publicado 07/07/2021 14:17

Rio - O ator João Fernandes revelou como contou da morte da atriz Mabel Calzolari, vítima de uma rara doença que afeta a medula óssea , ao filho deles, Nicolas, de dois anos. Ele revelou aos seguidores do Instagram que o garoto ainda não entende muito bem o que aconteceu, mas que sente a ausência da mãe.

João falou que a primeira vez que conversou com o filho sobre esse assunto foi quando Mabel já estava internada e sofreu paradas cardíacas. "Dois ou três dias depois ela faleceu. Quando fui contar, ele me abraçou porque ele não entende muito bem o que está acontecendo, mas sente. Me abraçou e ficou uns dois minutos abraçado sem me soltar e geralmente ele não costuma fazer isso", conta.

O ex de Mabel diz que costuma conversar sempre sobre a atriz com Nicolas e lembrar o menino de tudo o que ele gostava de fazer com a mãe. "Ele ainda não tem noção do que é a morte e como aquela pessoa que estava ali não está mais. É bem específica essa maneira de contar para ele, é dia a dia. Ele não entende direito, mais sente do que qualquer outra coisa", diz.

João Fernandes também comentou a relação que tinha com Mabel. Ele falou que os dois tiveram uma união estável, mas não desfizeram a relação para a atriz poder ser dependente do plano de saúde do ex. "A gente tinha união estável no papel que a gente nunca dissolveu, para caso eu pegasse algum trabalho ela poder ser minha dependente nos planos e poder fazer todas as coisas relacionadas à saúde dela no particular, mas a gente já estava separado há mais de um ano", fala.