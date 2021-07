Policiais civis da Dcod e da 63ª DP prenderam o traficante José Augusto Coutinho Batista, o Gutinho - Reprodução

Policiais civis da Dcod e da 63ª DP prenderam o traficante José Augusto Coutinho Batista, o GutinhoReprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 11:31

Rio - Um homem apontado como um dos principais fornecedores do drogas para uma facção criminosa do Rio foi preso na noite desta quarta-feira (7) pela Polícia Civil. O traficante José Augusto Coutinho Batista, o Gutinho, foi abordado por agentes da Delegacia de Combates às Drogas (Dcod), em parceira com a 63ª DP (Japeri).

Gutinho era monitorado pelo serviço de inteligência da polícia e foi detido na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Investigações da polícia apontam que ele fornecia drogas para uma das principais facções do Rio. Segundo a Dcod, Gutinho atuava diretamente na fronteira Brasil e Paraguai, de onde vinham as drogas.