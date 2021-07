O caso foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 136ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 10/07/2021 14:54

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 70 anos foi preso por contravenção penal no bairro Santa Luzia, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) que atuam no Serviço Reservado (P2) junto com militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo 1) e a equipe da divisa com Pirapetinga/MG foram verificar informações que apontavam para exploração de máquinas caça-níqueis.

Os agentes deslocaram-se para o local onde efetuaram abordagem e encontraram quatro máquinas caça-níquel; um roteador; um aparelho celular e R$442,75 no interior do estabelecimento. As máquinas foram periciadas no local é o fato foi registrado na 136ª DP sendo o proprietário do estabelecimento comercial autuado com base no Artigo 58 da Lei 3688/1941 e liberado após prestar depoimento.