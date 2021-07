Suspeito deposita envelope vazio no caixa eletrônico e envia o comprovante para o vendedor do aparelho. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 10/07/2021 15:17

ITAPERUNA - O golpe na venda de aparelho celular está sendo aplicado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, e a polícia alerta para tal prática. De acordo com levantamento do 29° BPM (Itaperuna-RJ), um dos envolvidos é conhecido por aplicar vários golpes na região. Ele cria perfil “fake” nas redes sociais e procura por pessoas interessadas em vender aparelho celular. O homem deposita envelope vazio no caixa eletrônico e envia o comprovante para o vendedor. Somente depois a vítima descobre a falcatrua.

Recentemente um morador do bairro Cidade caiu no golpe. Ele negociou seu aparelho celular da marca Samsung modelo Galaxy S10. Após ter sido enganado, fez contato com a polícia. O dispositivo móvel foi encontrado com um homem, que estava com inclusive com a caixa e a nota fiscal do produto. Ele informou ter comprado de outra pessoa, que foi localizada e alegou também ter comprado o aparelho, que foi devolvido ao dono. Dois homens, não localizados, foram atuados no crime de estelionato na 143ª DP, nesta semana.