O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Publicado 12/07/2021 15:22

ITAPERUNA - Drogas e munições foram apreendidas no bairro Vinhosa, Itaperuna, no Noroeste Fluminense, após denúncia de venda de entorpecentes. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) durante buscas pelo ponto indicado, na Rua Ernestina Gomes descobriram escondidos 216 pedras de crack, 45 papelotes de cocaína; 69 tabletes de maconha, nove munições de calibre 38 e outra .380. Nenhum suspeito chegou a ser detido ou identificado até o fechamento desta reportagem. O caso foi registrado na 143ª DP.