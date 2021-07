O caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes.Foto: divulgação

Publicado 12/07/2021 14:49

NATIVIDADE - Um rapaz de 22 anos foi preso por furto no bairro Tubiacanga, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Ele teria furtado telefone o celular de uma mulher de 56 anos, no interior da residência desta, além de ter ameaçado uma jovem de 26 e descumprido medida protetiva em favor de uma adolescente de 15, de quem por ordem da Justiça, estava proibido de se aproximar por ser réu em processo com base na Lei Maria da Penha.

O rapaz foi localizado pela polícia nas proximidades. Com ele encontrado o aparelho celular da marca LG modelo K10. Ele acabou confessando ter furtado o celular. O caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. O suspeito foi autuado nos crimes de ameaça, furto e com base na Lei Maria da Penha. Ele permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.