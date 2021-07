O caso foi registrado na 148ª DP. - Foto: reprodução internet

Publicado 12/07/2021 14:37 | Atualizado 12/07/2021 14:51

ITALVA - Um casal sofreu ferimentos nas pernas após o homem de 38 anos chutar a porta de vidro da residência localizada no bairro Saldanha da Gama, em Italva, no Noroeste Fluminense. Quando policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) chegaram ao imóvel se depararam com vários utensílios quebrados. Aparentemente o casal estava alcoolizado. A mulher de 45 anos recebeu atendimento médico no Pronto Socorro do município. O suspeito chutou a porta de vidro e os estilhaços provocaram os ferimentos, de acordo com ela. Na 148ª DP, a mulher decidiu não querer realizar exame de corpo de delito, além de não representar criminalmente. O casal foi liberado após o registro de ocorrência.