Quarteto foi ouvido na 143ª DP. Foto: divulgação

Publicado 12/07/2021 14:37

ITAPERUNA - Vinte e quatro pinos de cocaína foram apreendidos no bairro Capelinha, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) em patrulhamento de rotina pela Rua Teófilo Cabral tiveram atenção voltada para quatro suspeitos. Perto do grupo foi encontrado o material entorpecente com a etiqueta de “Pó de R$ 25 o melhor da cidade”. Nenhum deles assumiu a propriedade do material. Com um homem de 37 anos os militares encontraram R$ 916 e com o outro homem, de 31 anos, R$ 50.

O quarteto foi ouvido na 143ª DP. Todos eles foram liberados após o registro de ocorrência e o dinheiro devolvido. O material permaneceu apreendido e será periciado.