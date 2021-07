Com a violência do impacto, vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada de socorristas do Hospital Municipal. - Foto: reprodução internet

Publicado 12/07/2021 15:09 | Atualizado 12/07/2021 15:15

Cardoso Moreira - Um homem de 31 anos morreu após sofrer acidente de trânsito neste domingo (11), no bairro Cachoeiro, Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações da Rádio Natividade, a vítima que era residente no distrito de Boa Ventura, em Itaperuna, pilotava a moto Honda CG 125/Fan, de cor vermelha, quando teria perdido o controle da direção e se chocou contra o muro de um dos imóveis da Rua Arthur Piroti.



Com a violência do impacto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada de socorristas do Hospital Municipal, que apenas puderam constatar o óbito. Após a perícia, o corpo da vítima foi removido pela equipe do 21º GBM (Itaperuna) ao IML, enquanto que militares do 29º BPM (Itaperuna) registraram o caso na 148ª DP de Italva.