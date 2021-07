Suspeito permaneceu preso aguardando pagamento de fiança. - Foto: divulgação

Suspeito permaneceu preso aguardando pagamento de fiança.Foto: divulgação

Publicado 12/07/2021 18:13

ITAOCARA - Um homem de 51 anos foi preso em flagrante por furto no bairro Aldeia, em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) em patrulhamento pela Rua Cicanor Rubin foram abordados pela vítima informando que teve furtada, na obra onde trabalha, uma mochila de cor azul marinho, contendo ferramentas de uso profissionais. Os militares iniciaram as buscas e durante levantamento de informações localizaram o suspeito, em sua residência, com a referida mochila. Ao ser indagado sobre o fato o homem confessou a autoria do crime entregando parte do material furtado e indicando aonde estaria o restante. Foram recuperados uma maleta de terminais; dois alicates de bico, seis chaves de fenda; cinco chaves Philips; três chaves canhão; três alicates de clipar; um alicate universal e um alicate de grife.



O caso foi registrado na 135ª DP e posteriormente a 136ª DP onde o suspeito foi autuado no artigo 155 do CP e permaneceu preso aguardando pagamento de fiança.