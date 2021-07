Deputado Jair Bittencourt (1º à esquerda) na assinatura de convênio entre a AgeRio e o município de Italva. - Alerj

Publicado 12/07/2021 18:06 | Atualizado 12/07/2021 18:56

O deputado estadual Jair Bittencourt (PP) esteve nesta segunda-feira (12/07) na Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) para participar da assinatura de convênio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado com o município de Italva, no Noroeste Fluminense. A iniciativa tem como objetivo ajudar a recuperação da atividade econômica ainda nesse período de enfrentamento à pandemia Covid-19.



Interlocutor de municípios do interior junto ao governo estadual, Jair Bittencourt destacou a importância de proporcionar linhas de crédito para empreendedores - micro e pequenos empresários - superarem as dificuldades impostas pela crise sanitária e econômica. “Agradeço ao governador Cláudio Castro e toda sua equipe pelo cuidado e atenção com os municípios do interior, em honrar o compromisso de promover o desenvolvimento em todo o Estado. Esses convênios são fundamentais para ajudar os micro e pequenos empreendedores locais na recuperação dos seus comércios, a partir do momento que conseguem um crédito vantajoso. Assim podem manter e até criar novas vagas de trabalho”, afirmou Jair Bittencourt, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).



A solenidade contou com a presença do presidente da AgeRio, André Vila Verde, do presidente do Conselho de Administração da AgeRio, Vinicius Sarciá, da diretora de Operações da AgeRio, Tatiana Oliver, além do prefeito de Italva, Léo Pelanca.

"Essa assinatura do convênio possibilitará aos empreendedores Italvenses acesso ao Microcrédito orientado do estado do Rio de Janeiro. Este é um grande passo para que o comércio local possa crescer ainda mais. Agradeço de forma especial, ao André Vila Verde; Vinicius Sarciá; Tatiana Oliver e ao Deputado Estadual, Jair Bittencourt. Esta conquista também contou com o grande apoio do Governador Claudio Castro!" destacou Léo Pelanca.

Areal, Cachoeiras de Macacu, Conceição de Macabu, Engenheiro Paulo de Frontin, Iguaba Grande, Miguel Pereira, Natividade, Petrópolis, Porto Real, Quatis, Rio Bonito, Rio das Flores, São Gonçalo, Silva Jardim, Tanguá, Vassouras e Volta Redonda já estão oferecendo o crédito junto aos seus microempreendedores que necessitam de ajuda nesse momento de retomada da economia de todo o Estado do Rio de Janeiro.