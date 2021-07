Leitores questionam o descaso do poder público no bairro Boa Fortuna, em Itaperuna. - Foto: leitor/ via whatsapp

Leitores questionam o descaso do poder público no bairro Boa Fortuna, em Itaperuna.Foto: leitor/ via whatsapp

Publicado 13/07/2021 13:56

O DIA foi procurado por O DIA nesta terça-feira, 13. Continua após foto. ITAPERUNA - Moradores de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, há cerca de dois meses, continuam reclamando sobre o possível descaso do governo municipal em relação a praça localizada no bairro Boa Fortuna. Em 19 de maio,foi procurado por alguns leitores que enviaram, na ocasião, fotos e informaram que no local havia árvores precisando ser podadas em diversos pontos; fios de alta tensão expostos no chão; ruas esburacadas nas proximidades, entre outras insatisfações que também apontavam a falta de iluminação pública. A maioria desses problemas persiste, segundo alguns moradores, que demonstram indignação por meio de um novo contato feito com a reportagem denesta terça-feira, 13.

Fios expostos no chão da praça do bairro Boa Fortuna. Foto: leitor/ via WhatsApp

A reclamação diz respeito ao local que possui uma Unidade de Saúde Básica (UBS); uma igreja e um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), sendo o descaso do poder público algo incompreensível, como cita Humberto Félix. "Não consigo compreender porque não se preocupam com nosso bairro. Estamos abandonados. A comunidade não aguenta isso é olha que aqui é bastante frequentado", disse o aposentado.



Em uma das novas fotos enviadas ao DIA é possível perceber que árvores necessitam de podadas. "Nossa praça é frequentada por muitas pessoas, principalmente crianças e famílias também dos bairros Bom Pastor e Vale do Sol. Precisamos de mais atenção!", salienta André Braga, de 40 anos. Continua após foto.

Falta poda de árvores no local. Foto: leitor/via WhatsApp



Ainda de acordo com alguns moradores, a iluminação pública também está precária na praça e diversas ruas. "Infelizmente temos muitos locais escuros na pracinha o que torna perigoso até pra alguém cair em um buraco. Por exemplo nas Ruas José Bonifácio e Adelino Garcia Bastos há várias lâmpadas queimadas que ainda não foram trocadas desde o início do ano apesar de já terem sido feitos pedidos por estes problemas", contou a professora Lúcia Ferreira. Continua após foto.

Problemas no bairro Boa Fortuna. Foto: leitor/ via WhatsApp

O DIA fez contato com a prefeitura que informou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Obras) realizou os reparos solicitados no bairro Boa Fortuna, no dia 30 de junho de 2021, assim como a pintura de toda a Praça.