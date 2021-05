A praça pública, o valão e ruas do bairro Boa Fortuna estariam sem assistência da prefeitura, segundo alguns moradores. Foto: divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 11:15

ITAPERUNA - Árvores precisando ser podadas em diversos pontos; falta de limpeza urbana e fios de alta tensão expostos no chão da praça pública; ruas esburacadas; insatisfações também em relação a falta de iluminação e manutenção tanto da praça quanto do valão. Essas são algumas das reclamações feitas ao DIA por alguns moradores do bairro Boa Fortuna, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.



O aposentado Cláudio Fonseca, 68 anos, questiona que na praça há uma Unidade de Saúde Básica (UBS); uma igreja e um CRAS, mas o descaso do poder público seria algo incompreensível, segundo ele. "Não consigo compreender porque não se preocupam com nosso bairro. Estamos abandonados. A comunidade não aguenta isso é olha que aqui é frequentado ", disse.



Em uma das fotos enviadas ao DIA fios de alta tensão estão expostos e possivelmente arriscam a vida de quem passar pelo local como questiona outro morador. "Não gosto nem de imaginar se uma criança pisar ou se acidentar de repente com uma descarga elétrica! Nossa praça é frequentada por muitas pessoas, principalmente crianças e famílias também dos bairros Bom Pastor e Vale do Sol. Precisamos de mais atenção!", salienta André Braga, de 40 anos. Continua após foto.

Ainda de acordo com alguns moradores, a iluminação pública também está precária na praça e diversas ruas. "Infelizmente temos muitos locais escuros na pracinha o que torna perigoso até pra alguém cair em um buraco. Por exemplo nas Ruas José Bonifácio e Adelino Garcia Bastos há várias lâmpadas queimadas que ainda não foram trocadas desde o início do ano apesar de já terem sido feitos pedidos por estes problemas", contou a professora Lúcia Ferreira. Continua após foto.

A estudante Patrícia Almeida acredita que o problema da praça pública se resolva com um zelador. "Sugerimos que deva ter um zelador para a praça, pois nunca teve e quem limpa quando possivel, são os moradores. Temos nossa casa para cuidar é pagamos impostos então nada mais justo do que termos atenção da prefeitura", comentou.



O DIA fez contato com a prefeitura mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno sobre os questionamentos dos moradores.

