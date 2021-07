Itaperuna

Moradores reclamam de fios expostos em praça pública, falta de poda de árvores e lâmpadas queimadas

Há 2 meses alguns moradores fizeram contato com O DIA e retornaram com as reivindicações que não teriam sido atendidas pela prefeitura

Publicado 13/07/2021 13:56 | Atualizado há 3 horas