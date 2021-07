Thiago Pamplona representou o governador Claudio Castro durante reunião com a prefeita de Cardoso Moreira e sua equipe. - Foto: divulgação/PMCM

Cardoso Moreira - A limpeza de quatro valões no Quimbira, Bananal, Pão de Ló e São Joaquim, no município de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, foram solicitadas pela prefeita Geane Vincler durante reunião com Thiago Pampolha, Secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade. O encontro visou o pedido de uma rápida intervenção do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) para solucionar a demanda da população dessas localidades.



Geane ressaltou que também apresentou ao Secretário pedidos em relação aos diques situados em Santa Bárbara, Vermelha e no assentamento Francisco Julião que necessitam de urgente intervenção do estado para que sejam evitadas tragédias no local.

No encontro, também estiveram presentes o vice-prefeito, Wladmir Lopes; o Secretário de Projetos e Desenvolvimento, Aétio Papaléos; o Secretário de Agricultura, Ambiente e Pesca, José Alves Cantarino; o Subsecretário de Agricultura, Ambiente e Pesca, Walace Zózimo, e o Subsecretário de Comunicação, Thiago Vaz.

Na ocasião Thiago Pamplona falou em nome do governador Claudio Castro. "Prefeita Geane e toda população cardosense, quero deixar um abraço e dizer que o nosso governador determinou total atenção do governo do estado para esta cidade. Vamos junto com o INEA deslocar equipes para entender o que é possível ser feito, no que podemos ajudar, destinar maquinários para resolver tanto a questão do Limpa Rio nos canais e valões da cidade como também na recomposição dos diques que se faz tão necessária para a tranquilidade da população que vive no entorno e precisa desta segurança para que de forma preventiva a gente tenha dias melhores quando chegar o verão e as chuvas", salientou Pampolha.