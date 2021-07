O caso foi registrado na 143ª DP onde o suspeito foi autuado em flagrante e será transferido ao sistema prisional. - Foto: reprodução internet

O caso foi registrado na 143ª DP onde o suspeito foi autuado em flagrante e será transferido ao sistema prisional.Foto: reprodução internet

Publicado 14/07/2021 18:14

ITAPERUNA - Um homem de 59 anos foi preso em flagrante na Travessa Sete de Setembro, no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, suspeito por estupro de vulnerável contra o sobrinho, um menino de dez anos. O caso teria acontecido na noite do domingo (12), depois que o tio saiu da casa onde moram na região central na companhia do garoto para dar um passeio pelas proximidades.

De acordo com informações obtidas pela Polícia, no trajeto, ainda no carro onde estavam sozinhos, em um local ermo, o suspeito teria começado a acariciar o sobrinho e também teria tentado beija-lo na boca. Ao retomar à residência a vítima, chorando, relatou o caso aos demais familiares contando também que o tio estaria alcoolizado. O 29º BPM (Itaperuna) foi acionado e os militares detiveram o suspeito. O caso foi registrado na 143ª DP onde o tio da vítima foi autuado em flagrante com base no artigo 217-A do CP. Segundo a Polícia, após passar pelo IML de Campos dos Goytacazes foi constatada a embriaguez do envolvido. Ele deverá ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente será encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.