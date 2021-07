Resultado final está previsto para o dia 10 de agosto. - IFF/ divulgação

Resultado final está previsto para o dia 10 de agosto.IFF/ divulgação

Publicado 14/07/2021 15:23

O Instituto Federal Fluminense (IFF) divulgou os editais de seleções para ingresso em Cursos Técnicos de Nível Médio e Cursos de Graduação 2021 - 2º Semestre. Devido à pandemia da Covid-19, estas seleções continuarão com formas diferenciadas de ingresso – conforme ocorreu no Processo Seletivo e no Vestibular 2021 - 1° Semestre – aprovadas pelo Conselho Superior, órgão máximo do Instituto, conforme a Resolução N° 30/2021.

A seleção e a classificação dos candidatos do Processo Seletivo para Cursos Técnicos serão realizadas por meio de um sorteio público eletrônico transmitido ao vivo pelo canal IFFTube. Já o Concurso Vestibular utilizará a nota dos últimos três anos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso, cabendo ao candidato escolher o ano a ser considerado – 2018 ou 2019 ou 2020.

Publicidade

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 944 vagas em diversos cursos dos campi do IFFluminense, para o 2° semestre letivo de 2021. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, online, de 14 de julho até às 22h do dia 02 de agosto de 2021.

Fale conosco - Para tirar quaisquer dúvidas, o candidato poderá encaminhar e-mail para Para tirar quaisquer dúvidas, o candidato poderá encaminhar e-mail para [email protected] ou para a Comissão de Processo Seletivo do campus ofertante do curso pretendido, conforme especificado no Art. 10 do Edital do Processo Seletivo e no Art. 9° do Edital do Vestibular.

Publicidade

Cursos Técnicos de Nível Médio - São ofertadas 575 vagas para o 2º semestre letivo de 2021 em Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Concomitantes e Subsequentes nos Campus Avançado São João da Barra e nos Campi Cabo Frio, Campos Centro, Campos Guarus, Itaperuna e Quissamã. Os cursos são: Hospedagem, Edificações, Automação Industrial, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecânica, Informática, Química, Estradas, Telecomunicações, Segurança do Trabalho e Farmácia, conforme estabelecido no Edital Nº 123/2021.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas AQUI. É necessário ter CPF, documento oficial de identificação com foto próprio e e-mail atualizado. É fundamental que os candidatos tenham os seus dados cadastrados no portal de inscrições atualizados, tais como e-mail, telefone, endereço, entre outros, pois eles serão utilizados para comunicação com o candidato. Para aqueles que precisarem atualizar, o sistema permite a alteração.

Publicidade

Cada candidato inscrito no Processo Seletivo para Cursos Técnicos receberá um número para sorteio, cuja listagem será divulgada no dia 04 de agosto, no Portal de Seleções.

A seleção e a classificação dos candidatos serão realizadas por meio de um sorteio público eletrônico, auditado e transparente, transmitido ao vivo pelo canal IFFTube, no dia 05 de agosto, às 11h. Esses números serão sorteados aleatoriamente, independentemente da quantidade de vagas disponíveis. A classificação dos candidatos será feita de acordo com a ordem do sorteio e, após sua realização, o sistema de resultados fará a classificação final de acordo com o curso, turno e cota a que concorrem.

Publicidade

O resultado final está previsto para o dia 10 de agosto. Os aprovados devem observar as datas para realização da matrícula, de acordo com o campus ofertante do curso para o qual foi aprovado. Todas as informações podem ser acompanhadas pelo Portal de Seleções.

Cursos de Graduação - Nesta seleção são ofertadas 369 vagas para Graduação – Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia – dos Campi Bom Jesus do Itabapoana, Campos Centro, Campos Guarus, Itaperuna e Macaé, nos seguintes cursos: Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Engenharia Mecânica, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Sistemas de Informação, Ciências da Natureza (Ciências e Biologia, Ciências e Física ou Ciências e Química), Geografia, Letras - Português e Literaturas, Teatro, Música, Educação Física e Matemática, conforme estabelecido no Edital Nº 124/2021.

Publicidade

O Concurso Vestibular para Ingresso nos Cursos de Graduação 2021 – 2º Semestre é destinado aos portadores de Certificados de Conclusão do Ensino Médio (antigo 2º grau) ou de curso equivalente. O candidato deve ter participado de uma das edições do Enem de 2018 ou 2019 ou 2020, já que escolherá, no momento da inscrição, uma delas para ter a nota considerada para o processo de seleção.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas AQUI . É necessário ter CPF, documento oficial de identificação com foto próprio e e-mail atualizado. Além disso, será necessário informar o número de inscrição do Enem. Atenção: não informar nenhum dado de terceiros, sob risco de ser eliminado do processo.

Publicidade

No dia 04 de agosto será divulgada no Portal de Seleções a lista de inscritos no Concurso Vestibular. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 10 de agosto. A relação de candidatos selecionados em cada curso será publicada em ordem de classificação, respeitadas as devidas reservas de vagas. A classificação final será por meio da média aritmética das notas obtidas nas áreas de Linguagem e Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação do Enem, de acordo com o ano escolhido pelo candidato, considerando a ordem decrescente do total de pontos obtidos.

Os aprovados devem observar as datas para realização da matrícula, de acordo com o campus ofertante do curso para o qual foi aprovado. Todas as informações podem ser acompanhadas pelo Portal de Seleções.

Publicidade

Ambos os editais trazem, no Anexo III, recomendações para realização da inscrição, com um passo a passo explicativo para auxiliar o candidato.

Distanciamento social - Os editais também deixam claro que, considerando a situação de emergência em saúde ocasionada pela pandemia da Covid-19, não haverá atendimento presencial. Portanto, qualquer atendimento aos candidatos será realizado por meios eletrônicos de comunicação.

Publicidade

Excepcionalmente, e enquanto perdurar a emergência em saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19, as aulas ocorrerão através de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) com a utilização de equipamentos digitais como celulares, tablets ou computadores e internet.