Publicado 10/05/2021 14:53

Rio - O ex-jogador de vôlei Giba participou de papo com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no último domingo. Durante a conversa, ele teve uma fala transfóbica ao falar sobre a jogadora transexual Tiffany, que atua pelo Sesi/Bauru. Segundo o ex-ponteiro, o fato de ela atuar com mulheres "completamente fora do normal".

"Não tenho problema com gênero, com nada. Mas é completamente fora do normal. Joguei com ele quando ele era homem ainda, hoje em dia joga com mulheres. Ele foi fazer a cirurgia com 30 e poucos anos, e por mais que você faça o tratamento, ele não vai perder aquela força a mais que temos em relação às mulheres", disse Giba.



"Uma pergunta que faço para todo mundo pensar um pouco: se uma mulher é pega no doping com testosterona, ela fica quatro anos fora das quadras. E por que isso não é o contrário? É um questionamento que eu deixo para vocês pensarem um pouquinho", completou.

Após as palavras do campeão olímpico, Eduardo Bolsonaro completou afirmando que o fato de Tiffany atuar com mulheres "nega a ciência".

"O Giba foi muito suave mas eu explico isso um pouquinho mais profundo. Isso é o que a gente fala na política de um pensamento doentio de esquerda, de ideologia de gênero. Eles negam a ciência. A ciência é genética, são os hormônios. Eles acreditam que a sua sexualidade é uma construção social", afirmou.

Para embasar seu pensamento, Giba ainda se utilizou de uma notícia que, de acordo com o site boatos.org, especializado em desvendar fake news, é falsa.

"É um caso bem complicado. Eu sou presidente da Comissão Mundial dos Atletas na Suíça e a gente teve essa discussão. Tinham federações que aceitavam, mas as confederações não. [...] Um caso que deu embasamento para que a gente não deixe isso acontecer foi o que aconteceu, se não me engano, em um campeonato de luta. Tipo MMA. Uma menina que fez isso da Bélgica deu uma porrada na cabeça de uma tailandesa e a menina morreu com traumatismo craniano. E aí? Como a gente vai deixar isso acontecer?", declarou o ex-jogador.