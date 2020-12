Em entrevista, Giba afirmou que Cristina expõe os filhos, com processos que deveriam seguir em sigilo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 20:18

Na última sexta-feira, o ex-jogador de Vôlei Giba teve a prisão decretada pela 7ª Vara da Família do Paraná. A prisão é mais um capítulo da briga judicial entre Giba e sua ex-mulher Cristina Pirv, que pede na justiça o pagamento integral de R$300 mil de pensão, devidos para o casal de filhos desde 2018. A defesa do ex-jogador, alega que ele tenta reduzir o valor da pensão há três anos, depois de ter uma queda na renda por conta da aposentadoria. As informações são do Globo Esporte.

Em entrevista, Giba afirmou que Cristina expõe os filhos, com processos que deveriam seguir em sigilo. "Cansei de ficar quieto. São sete anos em que eu estou tomando porrada, em que ela (Cristina Pirv) procura a imprensa e expõe as crianças divulgando valores de processos que deveriam ser sigilosos. É inadmissível fazer isso com os nossos filhos. Se eu fosse um pai ruim, como ela diz, você acha que as crianças me ligariam todo dia, mandariam mensagem!? Veja as minhas fotos com os meus filhos nas redes sociais", disse o ex-jogador.

Publicidade

O advogado de Giba, José Silvério Santa Maria, informou que o campeão olímpico paga R$ 6.500 de pensão por mês. Atualmente, o valor acordado em 2013 era de R$10 mil, chegando a R$15 mil com as correções. Mesmo após o pedido de redução de valores, anteriormente, para evitar a prisão, o ex-atleta já precisou pedir um empréstimo de R$90 mil para completar R$150 mil usados para pagar outra ação movida pela ex-mulher.

"As pessoas tendem a crer que por ser um ex-atleta de renome internacional o Giba tem possibilidades de sobra de pagar esses valores. Só que esse valor de R$ 15 mil mensais é extremamente alto levando-se em consideração a realidade atual dele e as necessidades das crianças, que têm custos mensais em torno de R$ 9.500. É provável que a Cristina tenha melhor condição financeira do que ele atualmente. Ele tem pago mensalmente R$ 6.500, que é o valor possível atualmente. E nós temos documentos comprovando que, entre 2017 e 2018, a Cristina movimentou valores acima de R$ 900 mil de várias fontes, mas ainda assim informou à imprensa que era pessoa carente com dificuldades de suprir as necessidades dos filhos", finalizou o advogado.